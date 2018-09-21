ЦБ РФ установил курс евро с 22 сентября в размере 78,0753 руб.

21 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 сентября, составляет 78,0753 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,24 коп.

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ЦБ РФ с 22 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2572,16 (+1,18) руб./грамм; на серебро - 30,52 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1784,92 (+28,19) руб./грамм; на палладий - 2249,25 (+28,76) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционных выпадов Запада было так много, что отвечать на каждый сложно. "Подобные рестрикции законности с точки зрения международного права не имеют. И они (США - ИФ) настолько часто прибегают к этой практике,... "Подобные рестрикции законности с точки зрения международного права не имеют. И они (США - ИФ) настолько часто прибегают к этой практике,... читать дальше

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Во все парламенты субъектов РФ внесены законопроекты по сохранению региональных льгот для женщин с 55 лет, для мужчин - с 60 лет, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о... "На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,21 пункта (0,634%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2416,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2415,48 (+0,61%) пункта, минимальное - 2401... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который временно приостанавливает действующий запрет на принятие налоговых законов в увязке с датой внесения в Госдуму федерального бюджета. По действующему законодательству правительство должно вносить в Госдуму проект... По действующему законодательству правительство должно вносить в Госдуму проект... читать дальше

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Новые санкции США, в том числе вторичные, являются проявлением недобросовестной конкуренции и свидетельствуют о кризисе долларовой системы в расчетах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских... "Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских... читать дальше

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По итогам торгов в пятницу азиатские фондовые индексы выросли, китайский рынок завершил как сессию, так и всю неделю максимальным скачком более чем за 2 года благодаря сигналам того, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Ранее на этой неделе премьер... Ранее на этой неделе премьер... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 3,1%. "Торговый спор США и Китая вынудил нас понизить прогноз роста мировой экономики на следующий год", - отмечается в обзоре... на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 3,1%. "Торговый спор США и Китая вынудил нас понизить прогноз роста мировой экономики на следующий год", - отмечается в обзоре... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменения в корпоративное законодательство в части процедуры одобрения сделок с заинтересованностью. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки планируется внести в закон об... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба России направила в правительство свои предложения, а также дополнительные материалы по вопросу "эталонного" тарифа на транспорт газа независимых производителей, сообщил журналистам замруководителя ФАС Анатолий... читать дальше

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Крупнейший и старейший страховой рынок мира Lloyd's of London в первой половине 2018 года сократил прибыль вдвое из-за усложнившейся работы в сфере страхования. Как сообщается в пресс-релизе, доналоговая прибыль Lloyd's упала до 600 млн фунтов стерлингов ($790 млн) с 1,2 млрд... читать дальше

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В Совете безопасности России заявляют, что захоронение мусора на полигонах является существенным недостатком отечественной системы переработки отходов. Вопросы обеспечения экологической безопасности при формировании системы обращения с твердыми коммунальными отходами... Вопросы обеспечения экологической безопасности при формировании системы обращения с твердыми коммунальными отходами... читать дальше

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Праздничные розничные продажи в США в ноябре 2018 года - январе 2019 года вырастут на 5-5,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и могут превысить $1,1 трлн, прогнозирует Deloitte. Годом ранее продажи в праздничный сезон увеличились на 5%, до $1,05 трлн,... Годом ранее продажи в праздничный сезон увеличились на 5%, до $1,05 трлн,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,53 пункта (0,439%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2411,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2411,97 (+0,46%) пункта,... читать дальше

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Американский банк Wells Fargo планирует сократить порядка 26,5 тыс. рабочих мест в течение следующих трех лет. Wells Fargo пытается адаптироваться к изменению потребительского поведения, а также восстановиться после серии скандалов, в которых он оказался замешан за... Wells Fargo пытается адаптироваться к изменению потребительского поведения, а также восстановиться после серии скандалов, в которых он оказался замешан за... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 22 августа по 21 сентября) - 67,0882 руб. за доллар, максимальное значение - 71,3958 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,91 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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