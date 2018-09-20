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20 сентября 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6956 руб.

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20 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 754 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6956 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,6599 руб., максимальный - 9,7481 руб. Было заключено 111 сделок. Объем торгов составил 402,75 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6807 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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