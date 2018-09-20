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20 сентября 2018 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,678 руб.

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20 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6608 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,678 руб.

Минимальный курс евро составил 77,495 руб., максимальный - 78,055 руб. Было заключено 4227 сделок. Объем торгов составил 27736,09 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,0275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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