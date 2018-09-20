Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 сентября

20 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 21 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2570,98 (-20,78) руб./грамм; на серебро - 30,41 (-0,15) руб./грамм; на платину - 1756,73 (-9,89) руб./грамм; на палладий - 2220,49 (+35,91) руб./грамм.

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Ожидания по инфляции в РФ на 2019 год в 5-5,5% являются лучшим прогнозом, исходя из предположений дальнейшего развития ситуации, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. "Прогноз всегда уточняется, всегда есть некоторая неопределенность прогноза, но исходя из той... "Прогноз всегда уточняется, всегда есть некоторая неопределенность прогноза, но исходя из той... читать дальше

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ЦБ РФ пресек разговоры о возможности возобновления покупок валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до истечения заявленного срока моратория: это был редкий случай "жесткого обещания", а жесткое обещание регулятора не подлежит пересмотру даже при существенном... читать дальше

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"Московская биржа" отложила запуск торгов иностранными акциями и вечерней сессии на фондовом рынке, сообщили "Интерфаксу" участники финансового рынка. Биржа разослала брокерам письмо, в котором извинилась за перенос срока запуска торгов. Биржа разослала брокерам письмо, в котором извинилась за перенос срока запуска торгов. "Данное решение было... "Данное решение было... читать дальше

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Промсвязьбанк установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-06 в размере 8,45% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в октябре 2014 года разместил выпуск на 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... Банк в октябре 2014 года разместил выпуск на 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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Концепцию законопроекта реновации жилфонда России, внесенного в Госдуму, представили на I Ярославском градостроительном форуме. "Наш проект отличается от московского, мы предусмотрели не только снос, но и реконструкцию, чтобы жители могли остаться в своем же доме,... "Наш проект отличается от московского, мы предусмотрели не только снос, но и реконструкцию, чтобы жители могли остаться в своем же доме,... читать дальше

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Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) по его достижении объема в 7% ВВП было бы целесообразно направлять на проекты вне РФ, но часть их планируется направить в российские институты развития, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала изменения в решения о выпуске облигаций ООО "КИТ Финанс Капитал" серий БО-04 - БО-07, БО-09 и БО-10 в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций, сообщается на сайте биржи. Как сообщалось, эмитент 10 сентября провел... Как сообщалось, эмитент 10 сентября провел... читать дальше

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Верховный суд (ВС) РФ отменил акты нижестоящих инстанций, которые сочли правомерным лишение налогоплательщика льгот из-за нарушения срока предоставления необходимых сведений. Эту позицию судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сформулировала при рассмотрении... читать дальше

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В 2018 году продажи ритейлеров в ФРГ увеличатся на 2% в номинальном выражении, прогнозирует ассоциация Германских ассоциация предприятий розничной торговли HDE. Как ожидается, объем продаж составит 523,6 млрд евро по сравнению с 513,3 млрд евро годом ранее. Предыдущий... Как ожидается, объем продаж составит 523,6 млрд евро по сравнению с 513,3 млрд евро годом ранее. Предыдущий... читать дальше

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Правительство считает завышенным прогноз ЦБ РФ по инфляции в 2019 году в 5-5,5%, заявил в четверг по итогам заседания правительства первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, бюджетная политика выстроена таким образом, чтобы инфляция была в районе... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на... Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5539 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4103 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,215 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,215 руб.,... читать дальше

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Наблюдающееся укрепление курса рубля связано с общим улучшением ситуации в странах с формирующимися рынками, а также с решениями ЦБ РФ о повышении ключевой ставки и продлении моратория на покупку валюты до конца 2018 года, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-23R объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли до внутридневных рекордов на торгах в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в четверг поднялся на 216,75 пункта (0,82%) и составил 26622,51... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск в четверг поднялся на 216,75 пункта (0,82%) и составил 26622,51... читать дальше

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Российские компании из-за санкционного давления сейчас недооценены, оснований для крупной приватизации на таком фоне нет, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов на брифинге по итогам заседания правительства. "Если вы посмотрите материалы... "Если вы посмотрите материалы... читать дальше

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