ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 66,4725 руб.

20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 66,4725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 53,73 коп.

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В этом году российские рыбаки могут на 5% увеличить вылов рыбы, общий улов превысит 5 млн тонн. "В прошлом году мы приблизились к 5 млн тонн. В этом году ожидаем, что будет больше 5 млн тонн, перейдем этот рубеж", - заявил сегодня журналистам замруководителя... "В прошлом году мы приблизились к 5 млн тонн. В этом году ожидаем, что будет больше 5 млн тонн, перейдем этот рубеж", - заявил сегодня журналистам замруководителя... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в четверг вслед за акциями финансовых компаний, несмотря на сохраняющиеся опасения из-за торговых споров США и Китая. Положительное влияние на финансовый сектор оказывает повышение доходности US... Положительное влияние на финансовый сектор оказывает повышение доходности US... читать дальше

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы из-за высокой степени неопределенности и торговой напряженности. Подъем мировой экономики, вероятно, прошел пик, понижательные риски... Подъем мировой экономики, вероятно, прошел пик, понижательные риски... читать дальше

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Индексация тарифов для ресурсоснабжающих организаций в 2019 году из-за повышения НДС будет разбита на два этапа - на 1,7% с 1 января и оставшаяся часть с 1 июля таким образом, чтобы общий платеж ЖКХ за год не вырос более чем на 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин,... читать дальше

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Минэкономразвития прогнозирует возвращение обменного курса рубля к фундаментальным значениям, несмотря на волатильность и усилившиеся внешние риски, заявил глава ведомства Максим Орешкин на заседании правительства в четверг. "Эффективность работающих институтов... "Эффективность работающих институтов... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, который меняет порядок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы, также финансовая отчетность исключается из состава налоговой тайны. Сейчас компании сдают... Сейчас компании сдают... читать дальше

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В конце 2019 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) достигнет максимального значения, заявил сегодня премьер РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. "В следующем году... "В следующем году... читать дальше

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что, согласно прогнозу, уровень бедности в России будет снижаться за счет роста доходов и заработных плат россиян. "Рост доходов и заработных плат в реальном выражении будет составлять 2-3% в год, что вместе с реализуемыми... "Рост доходов и заработных плат в реальном выражении будет составлять 2-3% в год, что вместе с реализуемыми... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,73 пункта (0,446%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2415,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2426,02 (+0,9%) пункта,... читать дальше

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Премьер России Дмитрий Медведев, открывая сегодняшнее заседание правительства, заявил, что следующий год станет адаптационным для экономики РФ. "В целом, как прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы... "В целом, как прогнозируется, следующий год станет такой адаптацией к тем решениям, которые мы сейчас принимаем. Мы... читать дальше

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Ситуация на сырьевых и финансовых рынках наряду с санкциями должна учитываться в макропрогнозе на ближайшие шесть лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. "Подход, который мы использовали при составлении прогноза, он такой максимально... "Подход, который мы использовали при составлении прогноза, он такой максимально... читать дальше

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В проекте бюджета Пенсионного фонда на будущий год учтены будущие изменения в пенсионной системе, предусмотрены средства на повышение пенсий выше уровня инфляции, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. "В бюджеты государственных внебюджетных фондов -... "В бюджеты государственных внебюджетных фондов -... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 21 августа по 20 сентября) - 66,941 руб. за доллар, максимальное значение - 71,3958 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,51 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,16/67,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 44 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 76,93/78,58 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,43/66,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 56 коп., Cредний курс продажи упал...

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