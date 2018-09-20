Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2586,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2434,55 млрд руб.

20 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 сентября составили по Российской Федерации 2586,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2261,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2536,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2213,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 сентября составили 2434,55 млрд руб. против 2535,67186 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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