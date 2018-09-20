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Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов снизился за месяц на один процентный пункт - до 46%, свидетельствуют результаты совместного опроса телеканал "Хилл-ТВ" и центра исследований "Харрис". Так, по данным опроса, 22%... Так, по данным опроса, 22%... читать дальше

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Американский фондовый рынок завершил торги без единой динамики, Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average выросли вслед за финансовым сектором, тогда как опасения относительно технологического сектора воспрепятствовали повышению Nasdaq... читать дальше

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Китай со временем станет более опасным для национальной безопасности США, чем сегодня Россия, считает американский госсекретарь Майк Помпео. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор" России, которая "ведет себя агрессивно,... В интервью телеканалу Fox News он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор" России, которая "ведет себя агрессивно,...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 97979,32 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3399,55 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США положила конец очередной финансовой пирамиде по схеме Понци, создатели которой собрали более $345 млн у 230 инвесторов по всей стране. Как говорится в сообщении SEC, комиссия добилась решения суда об экстренной заморозке активов и... читать дальше

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Цены на нефть в ходе торгов в четверг растут, WTI обновляет максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к $80 за баррель. Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов нефти в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта из-за... Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов нефти в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта из-за... читать дальше

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ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Генбанка, говорится в пресс-релизе регулятора. Эти изменения включают в себя план финоздоровления банка. Как отмечает ЦБ, Генбанком и его... Как отмечает ЦБ, Генбанком и его... читать дальше

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Европейские фондовые индексы увеличились на фоне позитивной динамики рынков акций Азии и США, сообщает MarketWatch. Индикаторы продемонстрировали рост по итогам четвертой сессии подряд. Заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна поддержали позитивный настрой трейдеров,... Заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна поддержали позитивный настрой трейдеров,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 78,3613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,36 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 67,0098 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,21 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:30 11:30 Объемы розничных продаж в... Объемы розничных продаж в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,84 пункта (0,077%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2404,42 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41128,115 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 290,352 млрд руб., или на...

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