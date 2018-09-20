20 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Август 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 сентября
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Сентябрь 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 сентября
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Август 2018
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2018
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Август 2018
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20 сентября 2018 года 08:55
Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов снизился за месяц на один процентный пункт - до 46%, свидетельствуют результаты совместного опроса телеканал "Хилл-ТВ" и центра исследований "Харрис".
Так, по данным опроса, 22%... читать дальше
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20 сентября 2018 года 08:45
Американский фондовый рынок завершил торги без единой динамики, Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average выросли вслед за финансовым сектором, тогда как опасения относительно технологического сектора воспрепятствовали повышению Nasdaq... читать дальше
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20 сентября 2018 года 08:37
Китай со временем станет более опасным для национальной безопасности США, чем сегодня Россия, считает американский госсекретарь Майк Помпео.
В интервью телеканалу Fox News он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор" России, которая "ведет себя агрессивно,...
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20 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20,16 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 97979,32 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 3399,55 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2018 года 08:28
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США положила конец очередной финансовой пирамиде по схеме Понци, создатели которой собрали более $345 млн у 230 инвесторов по всей стране. Как говорится в сообщении SEC, комиссия добилась решения суда об экстренной заморозке активов и... читать дальше
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20 сентября 2018 года 08:17
Цены на нефть в ходе торгов в четверг растут, WTI обновляет максимум более чем за два месяца, а Brent снова приближается к $80 за баррель.
Трейдеры реагируют на пятое подряд снижение запасов нефти в США и оценивают потенциал сокращения иранского экспорта из-за... читать дальше
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20 сентября 2018 года 08:12
ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Генбанка, говорится в пресс-релизе регулятора. Эти изменения включают в себя план финоздоровления банка.
Как отмечает ЦБ, Генбанком и его... читать дальше
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20 сентября 2018 года 08:07
Европейские фондовые индексы увеличились на фоне позитивной динамики рынков акций Азии и США, сообщает MarketWatch. Индикаторы продемонстрировали рост по итогам четвертой сессии подряд.
Заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна поддержали позитивный настрой трейдеров,... читать дальше
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20 сентября 2018 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 78,3613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,36 коп.
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20 сентября 2018 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 67,0098 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,21 коп.
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20 сентября 2018 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:30
Объемы розничных продаж в... читать дальше
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19 сентября 2018 года 20:01
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен... читать дальше
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19 сентября 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,84 пункта (0,077%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2404,42 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
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19 сентября 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41128,115 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 290,352 млрд руб., или на...
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