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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,0098 руб.
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20 сентября 2018 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 67,0098 руб.
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20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 67,0098 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,21 коп.
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