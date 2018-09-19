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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,771 руб.
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19 сентября 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,771 руб.
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19 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,771 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7343 руб., максимальный - 9,804 руб. Было заключено 135 сделок. Объем торгов составил 379,04 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7474 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R на 1 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии ИОС-ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... читать дальше
.19 сентября 2018 года 19:45
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.19 сентября 2018 года 19:30
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.19 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,771 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7343 руб., максимальный - 9,804... читать дальше
.19 сентября 2018 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9081 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.19 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8889 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,1442 руб. Минимальный курс евро составил 77,76 руб.,... читать дальше
.19 сентября 2018 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне дорожающей нефти и оптимизма на глобальных рынках. Рост рублевого индекса МосБиржи сдерживался из-за укрепления российской валюты. В среду в Азии продолжился подъем индексов, в плюсе торговалась Европа, на подъеме... читать дальше
.19 сентября 2018 года 18:45
Активы 5 крупнейших банков за август 2018 года увеличились на 2,8% и по состоянию на 1 сентября составили 52,914 трлн руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном ЦБ РФ. За январь-август активы 5 крупнейших банков увеличились... читать дальше
.19 сентября 2018 года 18:43
Владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" серий БО-02 и БО-06 на общем собрании 19 сентября согласились на условия реструктуризации, говорится в сообщениях эмитента. В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о... читать дальше
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Российское представительство японского автопроизводителя Mitsubishi ООО "MMC Рус" отзывает в РФ 20,934 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат Mitsubishi Outlander, реализованные с января 2007 г. по сентябрь 2009 г. с... читать дальше
.19 сентября 2018 года 18:32
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%, отмечает инфляционное давление из РФ
Правление Национального банка Белоруссии (НББ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне 10%. Также сохранены процентные ставки по операциям регулирования ликвидности, говорится в сообщении НББ. "Внутренний спрос оказывает умеренное... читать дальше
.19 сентября 2018 года 18:26
Цены на нефть растут после публикации министерством энергетики США данных об изменении объемов коммерческих запасов топлива в стране. Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за... читать дальше
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.19 сентября 2018 года 18:14
ЦБ РФ разрешил банкам не подтверждать качество источников капитала, фондированных самой кредитной организацией, если величина таких средств не превышает 1% от объема капитала, следует из положения 646-П. ЦБ во вторник опубликовал зарегистрированное Минюстом положение... читать дальше
.19 сентября 2018 года 18:06
Эксперты Newton Investment Management считают, что финансовые рынки недооценивают предел повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). В связи с этим аналитики ждут укрепления доллара по мере ужесточения политики Федрезерва. "В среднесрочной перспективе рынки... читать дальше
.19 сентября 2018 года 17:57
Уровень доверия розничных инвесторов к экономике и рынкам Великобритании в сентябре 2018 года опустился на четыре пункта - до 58 пунктов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного брокерской компанией Hargreaves Lansdown. Показатель упал до минимума с 1995 года, то... читать дальше
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