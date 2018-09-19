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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 7 сентября по 14 сентября на 2057 тыс. баррелей, бензина - упали на 1719 тыс. баррелей
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19 сентября 2018 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 7 сентября по 14 сентября на 2057 тыс. баррелей, бензина - упали на 1719 тыс. баррелей
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19 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2057 тыс. баррелей - до 394,137 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1719 тыс. баррелей и составили 234,15 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 839 тыс. баррелей, достигнув 140,122 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 100 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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