Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3388 руб.

19 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3388 руб.

Минимальный курс евро составил 78,09 руб., максимальный - 78,4975 руб. Было заключено 3816 сделок. Объем торгов составил 19100,56 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,13 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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