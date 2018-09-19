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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 20 сентября в размере 78,3613 руб.
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19 сентября 2018 года 13:16

ЦБ РФ установил курс евро с 20 сентября в размере 78,3613 руб.

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19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 78,3613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,36 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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