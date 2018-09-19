ЦБ РФ установил курс евро с 20 сентября в размере 78,3613 руб.

19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 78,3613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,36 коп.

.

Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне дорожающей нефти и оптимизма на глобальных рынках. Рост рублевого индекса МосБиржи сдерживался из-за укрепления российской валюты. В среду в Азии продолжился подъем индексов, в плюсе торговалась Европа, на подъеме... В среду в Азии продолжился подъем индексов, в плюсе торговалась Европа, на подъеме... читать дальше

.

Активы 5 крупнейших банков за август 2018 года увеличились на 2,8% и по состоянию на 1 сентября составили 52,914 трлн руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном ЦБ РФ. За январь-август активы 5 крупнейших банков увеличились... читать дальше

.

Владельцы облигаций АО "Открытие Холдинг" серий БО-02 и БО-06 на общем собрании 19 сентября согласились на условия реструктуризации, говорится в сообщениях эмитента. В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о... В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о... читать дальше

.

Российское представительство японского автопроизводителя Mitsubishi ООО "MMC Рус" отзывает в РФ 20,934 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат Mitsubishi Outlander, реализованные с января 2007 г. по сентябрь 2009 г. с... читать дальше

.

Правление Национального банка Белоруссии (НББ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне 10%. Также сохранены процентные ставки по операциям регулирования ликвидности, говорится в сообщении НББ. "Внутренний спрос оказывает умеренное... "Внутренний спрос оказывает умеренное... читать дальше

.

Цены на нефть растут после публикации министерством энергетики США данных об изменении объемов коммерческих запасов топлива в стране. Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за... Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти упали на 2,057 млн баррелей за... читать дальше

.

Норматив перечислений от акцизов на крепкий алкоголь в регионы РФ с 1 января 2019 года планируется поднять с 50% до 80%, говорится в проекте бюджета на трехлетний период, который был опубликован на сайте Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых... читать дальше

.

ЦБ РФ разрешил банкам не подтверждать качество источников капитала, фондированных самой кредитной организацией, если величина таких средств не превышает 1% от объема капитала, следует из положения 646-П. ЦБ во вторник опубликовал зарегистрированное Минюстом положение... ЦБ во вторник опубликовал зарегистрированное Минюстом положение... читать дальше

.

Эксперты Newton Investment Management считают, что финансовые рынки недооценивают предел повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). В связи с этим аналитики ждут укрепления доллара по мере ужесточения политики Федрезерва. "В среднесрочной перспективе рынки... "В среднесрочной перспективе рынки... читать дальше

.

Уровень доверия розничных инвесторов к экономике и рынкам Великобритании в сентябре 2018 года опустился на четыре пункта - до 58 пунктов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного брокерской компанией Hargreaves Lansdown. Показатель упал до минимума с 1995 года, то... читать дальше

.

Президент Владимир Путин поставил перед оборонным комплексом задачу приступить к работе над перспективными образцами военной техники, которые превысят по своим характеристикам такие новейшие модели как ракетный комплекс "Сармат", истребители Су-57, ЗРК С-500 и определят облик ВС... читать дальше

.

Внешэкономбанк 21 сентября разместит краткосрочные облигации объемом 20 млрд рублей серии ПБО-001Р-К096, говорится в сообщении кредитной организации Сбор заявок на облигации запланирован на 20 сентября. Сбор заявок на облигации запланирован на 20 сентября. Ставка купона установлена на уровне 7,2%... Ставка купона установлена на уровне 7,2%... читать дальше

.

Реальные доходы населения РФ в августе 2018 года упали на 0,7% по сравнению с июлем 2018 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В номинальном выражении доходы населения в августе 2018 года составили 31 тыс. 818 рублей - на 2,7% выше, чем в августе 2017 года,... читать дальше

.

Минфин РФ, до сих пор объединявший операции по размещению новых евробондов и выкупу старых в рамках одной сделки, со следующего года хочет их разделить. Опыт обменов еврооблигаций РФ в 2017-2018 годах показал заинтересованность держателей обмениваемых бумаг в получении взамен... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2057 тыс. баррелей - до 394,137 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1719 тыс. баррелей и составили 234,15 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1719 тыс. баррелей и составили 234,15 млн баррелей,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,966 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,685 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,685 руб.,... читать дальше

.