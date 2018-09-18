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18 сентября 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,6975 руб.
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18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4610 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6975 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,3 руб., максимальный - 67,935 руб. Было заключено 15455 сделок. Объем торгов составил 81084,57 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,41 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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