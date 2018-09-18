Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,1477 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2631 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,1477 руб.

Минимальный курс евро составил 79,0075 руб., максимальный - 79,45 руб. Было заключено 3536 сделок. Объем торгов составил 16932,86 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,19 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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