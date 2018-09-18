Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 сентября

18 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2612,62 (-11,42) руб./грамм; на серебро - 30,95 (-0,12) руб./грамм; на платину - 1744,8 (+1,73) руб./грамм; на палладий - 2158,67 (+9,98) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,83 пункта (1,215%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2402,58 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40837,763 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,758 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5044 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6173 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0585 руб. Минимальный курс евро составил 78,75 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,75 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8533 руб. Минимальный курс юаня составил 9,811 руб., максимальный - 9,89... Минимальный курс юаня составил 9,811 руб., максимальный - 9,89... читать дальше

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АО "Авангард-агро" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 9,5% годовых,... Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 9,5% годовых,... читать дальше

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Внешэкономбанк перенес дату сбора заявок на краткосрочные облигации серии ПБО-001Р-К093 объемом 20 млрд рублей с 12 на 19 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка купона серии ПБО-001Р-К093 повышена до 7,17% с 7,14% годовых. Эмитент повышал ее... Ставка купона серии ПБО-001Р-К093 повышена до 7,17% с 7,14% годовых. Эмитент повышал ее... читать дальше

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Внешэкономбанк снова перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей, теперь - с 19 на 26 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ переносит размещение облигаций серии ПБО-001Р-К090 уже четвертый... ВЭБ переносит размещение облигаций серии ПБО-001Р-К090 уже четвертый... читать дальше

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Рынок акций РФ обновил исторические максимумы индекса МосБиржи на фоне вновь дорожающей нефти и растущих мировых рынков, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем. Рублевый индикатор по итогам торгов превысил отметку в 2400 пунктов. Фондовые индексы... Фондовые индексы... читать дальше

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Сбербанк России утвердил параметры двух выпусков структурных биржевых облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-42m-001Р-23R объемом 3 млрд рублей и серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-18R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение выпуска... Размещение выпуска... читать дальше

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Зерно в Сибирском федеральном округе к 18 сентября убрано пока лишь с 30,4% площадей, в Дальневосточном - с 66%. Однако на этой неделе в ряде сибирских и дальневосточных регионов ожидается снег. Как сообщает Минсельхоз РФ, в Сибири зерновые и зернобобовые культуры... Как сообщает Минсельхоз РФ, в Сибири зерновые и зернобобовые культуры... читать дальше

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Цены на нефть растут на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время. Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается... Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2400 пунктов на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем. К 18:17 мск... К 18:17 мск... читать дальше

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Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) перевел на трехдневную рабочую неделю 1 тыс. сотрудников своего предприятия, расположенного рядом с Бирмингемом. Такое решение принято из-за сокращения спроса на автомобили с дизельным двигателем, а также опасений,... читать дальше

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Торговые войны между США и Китаем вызовут неопределенность на рынке СПГ и приведут к росту издержек, что нанесет урон всем участникам рынка, заявил главный коммерческий директор RWE Supply & Trading Андрее Страке в ходе конференции Gastech в Барселоне. В ходе дискуссии... В ходе дискуссии... читать дальше

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Внешэкономбанк 18 сентября завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К095 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 35% выпуска на сумму 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 13 сентября, техническое... Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 13 сентября, техническое... читать дальше

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