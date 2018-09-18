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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 сентября
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18 сентября 2018 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 сентября

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18 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2612,62 (-11,42) руб./грамм; на серебро - 30,95 (-0,12) руб./грамм; на платину - 1744,8 (+1,73) руб./грамм; на палладий - 2158,67 (+9,98) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 13 сентября, техническое...    читать дальше
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