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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 19 сентября в размере 79,1749 руб.
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18 сентября 2018 года 13:07
ЦБ РФ установил курс евро с 19 сентября в размере 79,1749 руб.
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18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 79,1749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,46 коп. Это автоматическое сообщение.
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18 сентября 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,83 пункта (1,215%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2402,58 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.18 сентября 2018 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 сентября выросла на 0,81% и составила 40837,763 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40837,763 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,758 млрд руб., или на...
.18 сентября 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,6173 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5044 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6173 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.18 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3880 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,0585 руб. Минимальный курс евро составил 78,75 руб.,... читать дальше
.18 сентября 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8533 руб. Минимальный курс юаня составил 9,811 руб., максимальный - 9,89... читать дальше
.18 сентября 2018 года 19:11
АО "Авангард-агро" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 9,5% годовых,... читать дальше
.18 сентября 2018 года 19:05
Внешэкономбанк перенес дату сбора заявок на краткосрочные облигации серии ПБО-001Р-К093 объемом 20 млрд рублей с 12 на 19 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка купона серии ПБО-001Р-К093 повышена до 7,17% с 7,14% годовых. Эмитент повышал ее... читать дальше
.18 сентября 2018 года 19:03
Внешэкономбанк снова перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей, теперь - с 19 на 26 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ переносит размещение облигаций серии ПБО-001Р-К090 уже четвертый... читать дальше
.18 сентября 2018 года 18:59
Рынок акций РФ обновил исторические максимумы индекса МосБиржи на фоне вновь дорожающей нефти и растущих мировых рынков, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем. Рублевый индикатор по итогам торгов превысил отметку в 2400 пунктов. Фондовые индексы... читать дальше
.18 сентября 2018 года 18:47
Сбербанк 21 и 27 сентября начнет размещение двух выпусков структурных бондов общим объемом 4 млрд рублей
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.18 сентября 2018 года 18:47
Зерно в Сибирском федеральном округе к 18 сентября убрано пока лишь с 30,4% площадей, в Дальневосточном - с 66%. Однако на этой неделе в ряде сибирских и дальневосточных регионов ожидается снег. Как сообщает Минсельхоз РФ, в Сибири зерновые и зернобобовые культуры... читать дальше
.18 сентября 2018 года 18:38
Цены на нефть растут на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время. Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается... читать дальше
.18 сентября 2018 года 18:22
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером во вторник обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2400 пунктов на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем. К 18:17 мск... читать дальше
.18 сентября 2018 года 18:15
Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) перевел на трехдневную рабочую неделю 1 тыс. сотрудников своего предприятия, расположенного рядом с Бирмингемом. Такое решение принято из-за сокращения спроса на автомобили с дизельным двигателем, а также опасений,... читать дальше
.18 сентября 2018 года 18:04
Торговые войны между США и Китаем вызовут неопределенность на рынке СПГ и приведут к росту издержек, что нанесет урон всем участникам рынка, заявил главный коммерческий директор RWE Supply & Trading Андрее Страке в ходе конференции Gastech в Барселоне. В ходе дискуссии... читать дальше
.18 сентября 2018 года 17:55
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