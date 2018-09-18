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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -177 млрд руб.
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18 сентября 2018 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -177 млрд руб.
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18 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -177 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -18,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.18 сентября 2018 года 10:35
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.18 сентября 2018 года 10:27
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.18 сентября 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,9074... читать дальше
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.18 сентября 2018 года 10:17
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -177 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.18 сентября 2018 года 10:12
Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на... читать дальше
.18 сентября 2018 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне смешанных внешних сигналов. Фондовая Европа завершила торги противоречиво. Американский фондовый рынок завершил торги в красной зоне из-за усилившихся опасений относительно торговых споров США и... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 67,12/68,89 руб.
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