ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,3595 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 79,3595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,26 коп.

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,8395... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил сегодня исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 10 июля, на фоне подъема фондовых площадок в Азии, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем. К 10:38 мск индекс МосБиржи... К 10:38 мск индекс МосБиржи... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку Интеза на уровне ruA. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства. Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, высоким уровнем... Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, высоким уровнем... читать дальше

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Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило во вторник министерство торговли КНР. Как говорится в заявлении китайского министерства, которое цитирует Dow Jones, пошлины США стали новым... Как говорится в заявлении китайского министерства, которое цитирует Dow Jones, пошлины США стали новым... читать дальше

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В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 67,9074 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 15,51 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 15,51 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,9074... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,14 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2373,89 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,39 пункта (0,308%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,39 пункта (0,308%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -177 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на... Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне смешанных внешних сигналов. Фондовая Европа завершила торги противоречиво. Фондовая Европа завершила торги противоречиво. Американский фондовый рынок завершил торги в красной зоне из-за усилившихся опасений относительно торговых споров США и... Американский фондовый рынок завершил торги в красной зоне из-за усилившихся опасений относительно торговых споров США и... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,12/68,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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Главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин провёл встречу с первым заместителем премьера Госсовета КНР, членом Постоянного Комитета политбюро ЦК КПК Хань Чжэном. Согласно сообщению компании, на встрече обсуждалось развитие сотрудничества России и... Согласно сообщению компании, на встрече обсуждалось развитие сотрудничества России и... читать дальше

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Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать к принятию в первом чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым существенно ужесточится наказание за фальсификацию, хранение и... читать дальше

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8 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-39 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США и японская иена дешевеют по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран на фоне нерешенных торговых разногласий. Евро к 9:36 мск стоил $1,1704 по сравнению с $1,1683 на закрытие торгов в Нью-Йорке во... Евро к 9:36 мск стоил $1,1704 по сравнению с $1,1683 на закрытие торгов в Нью-Йорке во... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по ценам на нефть на ближайшие годы, сообщил директор направления "Корпоративные рейтинги" S&P Александр Грязнов. "Мы пересмотрели свой краткосрочный прогноз совсем недавно и вам первым... "Мы пересмотрели свой краткосрочный прогноз совсем недавно и вам первым... читать дальше

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