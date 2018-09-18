.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 68,1958 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе замедлился до 2,7%
В августе рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,7% после повышения на 3,9% в июле. Тем не менее данные незначительно превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,6%. За 8 месяцев производство выросло на 3,1%
 
Бизнес-объединения предлагают снизить затраты на пенсионную реформу
Ведущие бизнес-объединения - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП) и "Опора России" - просят премьера РФ Дмитрия Медведева учесть мнение бизнеса в подготовке пенсионной реформы. В проекте...
 
СМС-мошенники используют закон о блокировке банковских карт
Мошенники начали использовать новое банковское законодательство для запугивания клиентов банков и вымогательства денег. Эксперты фиксируют повышенную активность рассылки СМС-сообщений с информацией о блокировках карт, пишет "Российская...
 
Зависимость потребителя от скидок ставит рекорды
Доля промоакций в розничной торговле в России за первое полугодие 2018 г. значительно выросла, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные Nielsen Promo Pressure. Аналитики компании следят за продажами 20 основных категорий потребительских товаров в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

18 сентября 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 68,1958 руб.

 0
18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 68,1958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,68 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 сентября 2018 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 67,8395 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2822 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,8395...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:43
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2380 пункта
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, обновил сегодня исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 10 июля, на фоне подъема фондовых площадок в Азии, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем.

К 10:38 мск индекс МосБиржи...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:35
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Банку Интеза"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку Интеза на уровне ruA. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, высоким уровнем...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:27
Китай введет ответные пошлины одновременно с США
Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило во вторник министерство торговли КНР.

Как говорится в заявлении китайского министерства, которое цитирует Dow Jones, пошлины США стали новым...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:20
Доллар снижается в начале торгов на "Московской бирже"
В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 67,9074 руб.

По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 15,51 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 67,9074 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,9074...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 18 сентября растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,14 пункта (0,006%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2373,89 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,39 пункта (0,308%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -177 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -177 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
18 сентября 2018 года 10:12
Парламент Дании хочет поднять штрафы для банков за отмывание денег на 700%
Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank, сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом Дания пересматривает механизмы защиты от подобных преступлений на...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:05
Рынок акций РФ открылся на позитиве
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в мажоре на фоне смешанных внешних сигналов.

Фондовая Европа завершила торги противоречиво.

Американский фондовый рынок завершил торги в красной зоне из-за усилившихся опасений относительно торговых споров США и...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 67,12/68,89 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,12/68,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...
.
18 сентября 2018 года 09:58
Объем поставок "Роснефтью" нефти в Китай в 2018 г. может составить до 50 млн тонн
Главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин провёл встречу с первым заместителем премьера Госсовета КНР, членом Постоянного Комитета политбюро ЦК КПК Хань Чжэном.

Согласно сообщению компании, на встрече обсуждалось развитие сотрудничества России и...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 09:53
Наказание за оборот фальшивых документов ужесточат
Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать к принятию в первом чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым существенно ужесточится наказание за фальсификацию, хранение и...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 09:50
ВТБ разместит 19 сентября однодневные бонды серии КС-3-39 на 75 млрд рублей
8 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-39 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 09:44
Американская и японская нацвалюты дешевеют на фоне торговых споров США и Китая
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США и японская иена дешевеют по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран на фоне нерешенных торговых разногласий.

Евро к 9:36 мск стоил $1,1704 по сравнению с $1,1683 на закрытие торгов в Нью-Йорке во...    читать дальше
.
18 сентября 2018 года 09:36
S&P прогнозирует снижение цен на нефть до $65 в 2019 году и до $60 - в 2020 году
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по ценам на нефть на ближайшие годы, сообщил директор направления "Корпоративные рейтинги" S&P Александр Грязнов.

"Мы пересмотрели свой краткосрочный прогноз совсем недавно и вам первым...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.