Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,1589 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,1589 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,905 руб., максимальный - 68,37 руб. Было заключено 13216 сделок. Объем торгов составил 69571,46 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,015 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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