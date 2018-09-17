Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,4108 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4108 руб.

Минимальный курс евро составил 79,21 руб., максимальный - 79,5425 руб. Было заключено 2703 сделки. Объем торгов составил 13192,43 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,4075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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