.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 79,9521 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В перспективе ЦБ видит цикл смягчения ставок
Решение ЦБР о повышении ключевой ставки не означает начала цикла ужесточения ДКП, заверила Эльвира Набиуллина. Регулятор пока не изменяет оценку нейтрального уровня ставки на уровне 6-7%
 
Пенсионерам предлагают льготные кредиты на открытие дела
Государство предлагает пенсионерам бесплатные предпринимательские курсы и льготные кредиты на открытие своего дела. С начала сентября "МСП банк", дочерняя структура Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) открыл...
 
Россияне начали скупать недвижимость
Россияне начали скупать недвижимость для сохранения своих денег. Поводом для повышенной активности на рынке стал рост доллара и евро. О том, что на рынок идет вброс наличных средств, говорят данные Росреестра. На столичном рынке по итогам августа...
 
Граждане стали чаще судиться из-за троллинга
Россияне стали чаще заверять у нотариусов факты оскорблений в социальных сетях, пишут "Известия", ссылаясь на Федеральную нотариальную палату (ФНП). Только за первые шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 12 тыс. таких обращений — на 20% больше,...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 сентября 2018 года 09:04

ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 79,9521 руб.

 0  
16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 79,9521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,22 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 сентября 2018 года 10:59
Внешние условия будут сдерживающими или нейтральными для российской экономики - ЦБ
Банк России предполагает, что внешние условия в целом в среднесрочном периоде будут сдерживающими или нейтральными для российской экономики в зависимости от сценария. "При этом их влияние на внутренние экономические условия, рост выпуска и инфляцию будет сглаживаться...    читать дальше
.
16 сентября 2018 года 10:05
Deloitte: ветряные и солнечные электростанции стали "больше чем мейнстримом"
Благодаря постоянному снижению стоимости материалов и установок ветряные и солнечные электростанции стали "больше чем мейнстримом, становясь предпочтительным источником энергии для все большего числа потребителей", пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование...    читать дальше
.
16 сентября 2018 года 09:04
ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 79,9521 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 79,9521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,22 коп.
.
16 сентября 2018 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 сентября в размере 68,2826 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 68,2826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,44 коп.
.
15 сентября 2018 года 18:10
Алиев: Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией во всех направлениях
Баку и Анкара расширяют экономическое сотрудничество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне. Мы успешно сотрудничаем в экономической сфере, растет взаимный товарооборот", - отметил И.Алиев на...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 17:26
Реакция цен на повышение НДС реализуется в первые месяцы 2019 года - ЦБ
Значимое влияние на инфляцию и инфляционные ожидания на прогнозном горизонте окажет повышение основной ставки НДС с 1 января 2019 г. на 2 процентных пункта, - говорится в традиционном докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ. Масштаб изменения инфляции, однако, будет...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 16:37
ЦБ: повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в прирост ВВП
На темпы роста экономики на прогнозном горизонте может оказать планируемое повышение пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в прирост ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году, говорится в традиционном докладе о денежно-кредитной...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 15:58
Банк России не исключил снижение ВВП в 2019 году в рисковом варианте сценария
ЦБ РФ допустил падение ВВП в 2019 году в рисковом варианте сценария, который может реализоваться при совпадении комплекса негативных факторов (существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 14:52
Лихачев: "Росатом" оформит первый энергоблок БелАЭС в промышленную эксплуатацию в 2019 году
Госкорпорация "Росатом" готовится к процедуре оформления первого энергоблока Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию в 2019 году, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "На сегодня старший брат белорусской станции - это первый блок второй Ленинградской АЭС,...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 13:58
Правительство может снизить индикативные цены на бензин и ДТ
Правительство готово снизить индикативные средние оптовые цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо на внутреннем рынке РФ, указанные в формуле расчета демпфирующей составляющей в обратном акцизе на нефть, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака. Данный...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 13:07
Fitch улучшило прогноз рейтингов "Башнефти"
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтингов ПАО "Башнефть" со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства.

При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Башнефти" в иностранной и национальной валютах были...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 12:18
Количество арбитражных управляющих в РФ за первое полугодие выросло на 0,6%
Количество арбитражных управляющих за первое полугодие 2018 года выросло на 0,6% - до 9320 человек, что отчасти компенсировало сокращение их числа на 2% в 2017 году, сообщил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин на конференции газеты "Ведомости" по проблемам...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 11:24
ООН назвала страны с самым высоким уровнем развития
Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия составляют пятерку государств с самым высоким уровнем человеческого развития в мире. США занимают списке из 189 стран 13-е место, а Россия – 49-е, говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 10:39
Лейбористы считают, что эффективную сделку по Brexit нельзя достигнуть под руководством Мэй
"Теневой" министр иностранных дел Британии Эмили Торнберри заявила, что Лейбористская партия будет голосовать против какого-либо соглашения по выходу страны из ЕС (Brexit), которое может быть выработано при премьер-министре Терезе Мэй, пишет в пятницу газета Financial Times. "По...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 09:51
Мальта обогнала Гонконг по темпам роста цен на жилье
Рост цен на жилье в мире во 2-м квартале замедлился до 4,7% - минимума с июля-сентября 2016 года, свидетельствуют данные индекса Global House Price, который публикует консалтинговая компания Knight Frank. Отмечается, что Мальта впервые обогнала Гонконг по темпам роста цен на...    читать дальше
.
15 сентября 2018 года 09:04
ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 79,9521 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 79,9521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,22 коп.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.