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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 79,9521 руб.
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16 сентября 2018 года 09:04
ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 79,9521 руб.
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16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 79,9521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,22 коп.
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