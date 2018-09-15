ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 сентября в размере 68,2826 руб.

15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 68,2826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,44 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,94 пункта (0,125%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2360,26 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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АО "Лизинговая компания "Европлан" установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 47,37 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс.... Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 47,37 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 40343,908 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 10,658 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4967 руб. Минимальный курс евро составил 78,95 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,95 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,9766 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 794 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9192 руб. Минимальный курс юаня составил 9,865 руб., максимальный - 10,01... Минимальный курс юаня составил 9,865 руб., максимальный - 10,01... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после неожиданного решения Банка России повысить ключевую процентную ставку до 7,5% годовых и объявить мораторий на покупку валюты до конца года в рамках бюджетного правила, последовавшее укрепление рубля подогрело акции финансового сектора... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к разнонаправленным изменениям в ходе торгов в пятницу, но обе марки завершают неделю в плюсе. Рынком по-прежнему движут противоречивые ожидания: сокращение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии,... Рынком по-прежнему движут противоречивые ожидания: сокращение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии,... читать дальше

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Москва и Берлин подтвердили поддержку проекту "Северный поток-2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. "Предметно обсудили комплекс вопросов, который связан с нашим энергетическим взаимодействием, подтвердили... "Предметно обсудили комплекс вопросов, который связан с нашим энергетическим взаимодействием, подтвердили...

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Руководство германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) готовится к проведению IPO подразделения, занимающегося выпуском тяжелых грузовиков. Наблюдательный совет VW планирует в начале следующей недели провести встречу для обсуждения этого вопроса, сообщает агентство... Наблюдательный совет VW планирует в начале следующей недели провести встречу для обсуждения этого вопроса, сообщает агентство... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка "Глобэкс" на уровне "ВВ-" со "стабильным" прогнозом и отозвало их. Как сообщается в пресс-релизе Fitch, агентство отозвало все рейтинги банка по... Как сообщается в пресс-релизе Fitch, агентство отозвало все рейтинги банка по... читать дальше

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Проект протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками Содружества независимых государств (СНГ) для осуществления налогового администрирования одобрен на заседании экономического совета СНГ, сообщается в пресс-релизе Федеральной налоговой... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) МТС-банка с "В+" до "BB-" после почти двукратного увеличения доли ПАО "Мобильные телесистемы" ("МТС") в капитале банка. Одновременно рейтинг поддержки был поднят с "3" до "4",... читать дальше

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Фондовые индексы США слабо растут в ходе последних на неделе торгов на фоне большого потока статданных. При этом рынок, скорее всего, завершит неделю на подъеме. С прошлой пятницы Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Standard & Poor's 500 - 1,1%, Nasdaq... При этом рынок, скорее всего, завершит неделю на подъеме. С прошлой пятницы Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Standard & Poor's 500 - 1,1%, Nasdaq... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0457 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,4375 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 67,4375 руб.,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2018 года вырос до 100,8 пункта - максимального уровня за шесть месяцев по сравнению с 96,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот... читать дальше

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