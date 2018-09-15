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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 сентября в размере 68,2826 руб.
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15 сентября 2018 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 сентября в размере 68,2826 руб.

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15 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 68,2826 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,44 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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