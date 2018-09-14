Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,0457 руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,0457 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,4375 руб., максимальный - 68,5225 руб. Было заключено 19395 сделок. Объем торгов составил 91486,13 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,02 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.