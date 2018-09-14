14 сентября 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.09 по 23.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.09.2018
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июль 2018
|17.09.2018
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Август 2018
|17.09.2018
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Сентябрь 2018
|18.09.2018
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июль 2018
|18.09.2018
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июль 2018
|19.09.2018
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2018
|19.09.2018
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июль 2018
|19.09.2018
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июль 2018
|19.09.2018
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Август 2018
|19.09.2018
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Август 2018
|19.09.2018
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июль 2018
|19.09.2018
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2018
|19.09.2018
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2018
|19.09.2018
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 сентября
|20.09.2018
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Август 2018
|20.09.2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 сентября
|20.09.2018
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Сентябрь 2018
|20.09.2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 сентября
|20.09.2018
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Август 2018
|20.09.2018
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2018
|20.09.2018
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Август 2018
|21.09.2018
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Август 2018
|21.09.2018
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июль 2018
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