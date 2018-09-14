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14 сентября 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,7592 руб.
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14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7592 руб. Минимальный курс евро составил 78,9125 руб., максимальный - 80,1825 руб. Было заключено 3574 сделки. Объем торгов составил 13573,5 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,13 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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