Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2600,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2610,59 млрд руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 2600,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2254,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2737,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2393,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 сентября составили 2610,59 млрд руб. против 2439,39429 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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