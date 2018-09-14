14 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Август 2018
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июль 2018
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Август 2018
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Август 2018
|16:15
|Промышленное производство в США
|Август 2018
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2018
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июль 2018
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14 сентября 2018 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 2600,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2254,2 млрд руб.
На... читать дальше
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14 сентября 2018 года 09:33
В январе-августе объем инвестиций в основные фонды КНР увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ).
Это минимальные темпы подъема более чем за четверть века, с момента начала ведения... читать дальше
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14 сентября 2018 года 09:25
В "Официальном журнале" Евросоюза в пятницу опубликовано постановление Совета ЕС от 12 сентября о продлении на 6 месяцев - до 15 марта 2019 года - индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией.
"Настоящее решение вступает в... читать дальше
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14 сентября 2018 года 09:17
Глава "Натали Турс" решил возобновить туроператорскую деятельность на базе компании "Центр туризма "Согласие" - единственного юрлица из работавших под брендом "Натали", оставшегося в едином федеральном реестре, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского... читать дальше
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14 сентября 2018 года 09:08
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в пятницу, в том числе на фоне ожидания новых торговых переговоров между США и Китаем.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:24 мск увеличились соответственно на 0,98% и 0,93%. При этом первый индикатор... читать дальше
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14 сентября 2018 года 09:04
Россия не планирует строительство магистральных трубопроводов через Каспийское море, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.
"У России и у других прибрежных стран уже проложены на Каспии тысячи километров труб разного назначения -... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:55
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддерживает идею создания российско-американского фонда для инвестиций в технологические проекты в энергетике с участием РФПИ, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"РФПИ поддерживает эту идею и предложит партнерам возможные... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:46
Россия не будет предпринимать никаких мер, мешающих поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с американским коллегой Риком Перри.
"Россия абсолютно уверена в... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:34
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили ростом. При этом подъем Standard & Poor's 500 продолжался уже четвертый день подряд на волне роста котировок акций технологического сектора, отмечает MarketWatch. Dow Jones Industrial Average завершил сессию выше отметки в... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2142,71 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 сентября 2018 года 08:26
Вчера нефтяные цены резко снижались с достигнутых в среду максимальных отметок за несколько месяцев на данных Международного энергетического агентства (МЭА) о росте добычи в странах ОПЕК.
По итогам торгов 13 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:23
В августе т.г. дефицит госбюджета США составил $214,148 млрд, что почти вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($107,689 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета уменьшились на 3,2% - до $219,115 млрд.
При этом расходы... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:16
Заявления президента США Дональда Трампа по поводу России не помешают Госдепу и Минфину вводить антироссийские санкции, заявила вчера помощник госсекретаря США Маниша Сингх в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
"Наши действия согласуются... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:10
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без единой динамики после заседаний ЕЦБ и Банка Англии.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился за день на 0,15% и составил 376,52 пункта.
Французский CAC 40... читать дальше
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14 сентября 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 79,7699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,89 коп.
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