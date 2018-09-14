ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,7699 руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 79,7699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,89 коп.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 сентября составили по Российской Федерации 2600,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2254,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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В январе-августе объем инвестиций в основные фонды КНР увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ). Это минимальные темпы подъема более чем за четверть века, с момента начала ведения... Это минимальные темпы подъема более чем за четверть века, с момента начала ведения... читать дальше

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В "Официальном журнале" Евросоюза в пятницу опубликовано постановление Совета ЕС от 12 сентября о продлении на 6 месяцев - до 15 марта 2019 года - индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией. "Настоящее решение вступает в... "Настоящее решение вступает в... читать дальше

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Глава "Натали Турс" решил возобновить туроператорскую деятельность на базе компании "Центр туризма "Согласие" - единственного юрлица из работавших под брендом "Натали", оставшегося в едином федеральном реестре, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в пятницу, в том числе на фоне ожидания новых торговых переговоров между США и Китаем. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:24 мск увеличились соответственно на 0,98% и 0,93%. При этом первый индикатор... Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:24 мск увеличились соответственно на 0,98% и 0,93%. При этом первый индикатор... читать дальше

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Россия не планирует строительство магистральных трубопроводов через Каспийское море, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков. "У России и у других прибрежных стран уже проложены на Каспии тысячи километров труб разного назначения -... "У России и у других прибрежных стран уже проложены на Каспии тысячи километров труб разного назначения -... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддерживает идею создания российско-американского фонда для инвестиций в технологические проекты в энергетике с участием РФПИ, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "РФПИ поддерживает эту идею и предложит партнерам возможные... "РФПИ поддерживает эту идею и предложит партнерам возможные... читать дальше

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Россия не будет предпринимать никаких мер, мешающих поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с американским коллегой Риком Перри. "Россия абсолютно уверена в... "Россия абсолютно уверена в... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы завершили ростом. При этом подъем Standard & Poor's 500 продолжался уже четвертый день подряд на волне роста котировок акций технологического сектора, отмечает MarketWatch. Dow Jones Industrial Average завершил сессию выше отметки в... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 100000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 2142,71 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Вчера нефтяные цены резко снижались с достигнутых в среду максимальных отметок за несколько месяцев на данных Международного энергетического агентства (МЭА) о росте добычи в странах ОПЕК. По итогам торгов 13 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent... По итогам торгов 13 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent... читать дальше

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В августе т.г. дефицит госбюджета США составил $214,148 млрд, что почти вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($107,689 млрд), сообщило министерство финансов страны. Доходы бюджета уменьшились на 3,2% - до $219,115 млрд. Доходы бюджета уменьшились на 3,2% - до $219,115 млрд. При этом расходы... При этом расходы... читать дальше

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Заявления президента США Дональда Трампа по поводу России не помешают Госдепу и Минфину вводить антироссийские санкции, заявила вчера помощник госсекретаря США Маниша Сингх в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. "Наши действия согласуются... "Наши действия согласуются... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились без единой динамики после заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился за день на 0,15% и составил 376,52 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился за день на 0,15% и составил 376,52 пункта. Французский CAC 40... Французский CAC 40... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 сентября, составляет 79,7699 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 87,89 коп.

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