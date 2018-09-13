Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,4248 руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,4248 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,945 руб., максимальный - 68,8725 руб. Было заключено 15798 сделок. Объем торгов составил 78469,87 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,0675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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