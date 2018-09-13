Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0235 руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1035 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0235 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,0068 руб., максимальный - 10,05 руб. Была заключена 41 сделка. Объем торгов составил 146,4 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,025 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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