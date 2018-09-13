Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -162,2 млрд руб.

13 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -162,2 млрд руб.

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В начале торгов в четверг американские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост на новостях из Европы и статданных по экономике США. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск увеличился на 0,57% и составлял 26147,23 пункта. Standard & Poor's 500 к этому... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск увеличился на 0,57% и составлял 26147,23 пункта. Standard & Poor's 500 к этому... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) ЕЦБ снизил прогнозы роста ВВП еврозоны на текущий и следующий год, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП на 2% в 2018 году против... Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП на 2% в 2018 году против... читать дальше

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3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-35 на 37 млрд 201,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Главный стратег "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов считает, что в России в случае реализации сценария неглубокой рецессии в первой половине 2019 года фондовый рынок разделится на "нефтянку" и всех остальных. В то же время, как говорится в обзоре стратега, в... В то же время, как говорится в обзоре стратега, в... читать дальше

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Японская автомобилестроительная компания Toyota Motor Corp. повысила планы производства автомобилей на текущий год почти на 2% благодаря высокому спросу на китайском рынке. Всего в этом году Toyota и ее подразделения Daihatsu Motor и Hino Motor намерены выпустить... Всего в этом году Toyota и ее подразделения Daihatsu Motor и Hino Motor намерены выпустить... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001-02 объемом 180 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Россельхознадзор может с 1 октября запретить ввоз всей животноводческой продукции из Казахстана. "Россельхознадзор считает целесообразным проинформировать заинтересованных лиц о возможном введении ограничений на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию... "Россельхознадзор считает целесообразным проинформировать заинтересованных лиц о возможном введении ограничений на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию... читать дальше

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Французский ритейлер Auchan планирует ускорить развитие в России с 2020 года и будет делать ставку на новый для компании формат - небольшие магазины "у дома". В 2018 году Auchan откроет шесть гипермаркетов (пять из них уже открыты), в планах на 2019 год - два новых... В 2018 году Auchan откроет шесть гипермаркетов (пять из них уже открыты), в планах на 2019 год - два новых... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,78 пункта (0,931%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2362,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2366,71 (+1,11%) пункта,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги VEON Ltd. по обязательствам в национальной и иностранной валютах с "BB" до "BB+" после завершения пересмотра. Как сообщается на сайте агентства, прогноз рейтингов -... Как сообщается на сайте агентства, прогноз рейтингов -... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,63/69,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 31 коп., Cредний курс продажи упал...

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Международные резервы России на 7 сентября составили $459,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 31 августа международные резервы равнялись $460,6 млрд. Таким образом, за неделю они сократились на $1,2 млрд, или на 0,3%. Как отмечает ЦБ РФ, резервы снизились в... По состоянию на 31 августа международные резервы равнялись $460,6 млрд. Таким образом, за неделю они сократились на $1,2 млрд, или на 0,3%. Как отмечает ЦБ РФ, резервы снизились в... читать дальше

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За неделю с 3 по 9 сентября 2018 года потребительские цены на бензин опять не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На трех предыдущих неделях потребительские цены на бензин также не изменялись. На трех предыдущих неделях потребительские цены на бензин также не изменялись. Стоимость 1 литра бензина в среднем... Стоимость 1 литра бензина в среднем... читать дальше

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В августе потребительские цены (индекс CPI) в США повысились на 0,2% по сравнению с июлем, самыми медленными темпами с апреля, свидетельствуют данные министерства труда страны. Относительно июля 2017 года цены увеличились на 2,7%. Относительно июля 2017 года цены увеличились на 2,7%. Экономисты, опрошенные The... Экономисты, опрошенные The... читать дальше

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АЛРОСА подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который состоялся в Израиле. Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании, в ходе аукциона реализовано 166 лотов ювелирного качества общим весом 2611 карат. Суммарная... Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании, в ходе аукциона реализовано 166 лотов ювелирного качества общим весом 2611 карат. Суммарная... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе понизилось на 1 тыс., с пересмотренных 205 тыс. до 204 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе число заявок составляло 203... Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе число заявок составляло 203... читать дальше

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