Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2737,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2439,39 млрд руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 сентября составили по Российской Федерации 2737,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2393,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2439 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2111,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 сентября составили 2439,39 млрд руб. против 2401,01534 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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