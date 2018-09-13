13 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Август 2018
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Август 2018
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Сентябрь 2018
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 сентября
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Август 2018
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Июль 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 августа по 01 сентября
|21:00
|Бюджет США
|Август 2018
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13 сентября 2018 года 17:03
В начале торгов в четверг американские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост на новостях из Европы и статданных по экономике США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск увеличился на 0,57% и составлял 26147,23 пункта. Standard & Poor's 500 к этому... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:58
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ЕЦБ снизил прогнозы роста ВВП еврозоны на текущий и следующий год, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.
Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП на 2% в 2018 году против... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:52
3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-35 на 37 млрд 201,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:51
Главный стратег "БКС Глобал Маркетс" Вячеслав Смольянинов считает, что в России в случае реализации сценария неглубокой рецессии в первой половине 2019 года фондовый рынок разделится на "нефтянку" и всех остальных.
В то же время, как говорится в обзоре стратега, в... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:43
Японская автомобилестроительная компания Toyota Motor Corp. повысила планы производства автомобилей на текущий год почти на 2% благодаря высокому спросу на китайском рынке.
Всего в этом году Toyota и ее подразделения Daihatsu Motor и Hino Motor намерены выпустить... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:42
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001-02 объемом 180 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:30
Россельхознадзор может с 1 октября запретить ввоз всей животноводческой продукции из Казахстана.
"Россельхознадзор считает целесообразным проинформировать заинтересованных лиц о возможном введении ограничений на поставки животноводческой продукции из Казахстана в Россию... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:19
Французский ритейлер Auchan планирует ускорить развитие в России с 2020 года и будет делать ставку на новый для компании формат - небольшие магазины "у дома".
В 2018 году Auchan откроет шесть гипермаркетов (пять из них уже открыты), в планах на 2019 год - два новых... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,78 пункта (0,931%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2362,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2366,71 (+1,11%) пункта,... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:10
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги VEON Ltd. по обязательствам в национальной и иностранной валютах с "BB" до "BB+" после завершения пересмотра.
Как сообщается на сайте агентства, прогноз рейтингов -... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,63/69,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 31 коп., Cредний курс продажи упал...
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13 сентября 2018 года 16:01
Международные резервы России на 7 сентября составили $459,4 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 31 августа международные резервы равнялись $460,6 млрд. Таким образом, за неделю они сократились на $1,2 млрд, или на 0,3%. Как отмечает ЦБ РФ, резервы снизились в... читать дальше
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13 сентября 2018 года 16:00
За неделю с 3 по 9 сентября 2018 года потребительские цены на бензин опять не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).
На трех предыдущих неделях потребительские цены на бензин также не изменялись.
Стоимость 1 литра бензина в среднем... читать дальше
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13 сентября 2018 года 15:54
В августе потребительские цены (индекс CPI) в США повысились на 0,2% по сравнению с июлем, самыми медленными темпами с апреля, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Относительно июля 2017 года цены увеличились на 2,7%.
Экономисты, опрошенные The... читать дальше
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13 сентября 2018 года 15:45
АЛРОСА подвела итоги аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), который состоялся в Израиле.
Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании, в ходе аукциона реализовано 166 лотов ювелирного качества общим весом 2611 карат. Суммарная... читать дальше
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13 сентября 2018 года 15:38
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе понизилось на 1 тыс., с пересмотренных 205 тыс. до 204 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе число заявок составляло 203... читать дальше
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