Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,2915 руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2915 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,6475 руб., максимальный - 69,8075 руб. К этому времени было заключено 33664 сделки. Объем торгов составил 235054,18 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,8425 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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