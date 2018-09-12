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12 сентября 2018 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,469 руб.

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12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,469 руб.

Минимальный курс евро составил 79,89 руб., максимальный - 80,8075 руб. Было заключено 3299 сделок. Объем торгов составил 16910,48 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,0375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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