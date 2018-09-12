ЦБ РФ установил курс евро с 13 сентября в размере 80,6488 руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 80,6488 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,54 коп.

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"Московская биржа" с 14 сентября переводит во второй уровень котировального списка из третьего уровня облигации ПАО "Транснефть" серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 объемом по 15 млрд рублей каждая, говорится в сообщении биржи. "Транснефть" в августе 2016 года разместила... "Транснефть" в августе 2016 года разместила... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,44 пункта (0,233%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2340,63 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 28494,122 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 77,101 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 891 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1015 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0271 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,0271 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,311 руб. Минимальный курс евро составил 79,92 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,92 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6726 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2915 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на повышательном тренде на фоне укрепления рубля и роста нефти. В среду в Азии преобладало снижение индексов на внешнеторговых рисках, однако в плюсе торговалась Европа, стабильно начала торги Америка. В среду в Азии преобладало снижение индексов на внешнеторговых рисках, однако в плюсе торговалась Европа, стабильно начала торги Америка. Цены на нефть продолжили... Цены на нефть продолжили... читать дальше

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Продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в январе-августе 2018 года увеличились на 88%, или в 1,9 раза, относительно того же периода прошлого года - до 601 тыс., свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). В том числе в... В том числе в... читать дальше

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Внешэкономбанк 13 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К095 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска состоится 14 сентября. Техническое размещение выпуска состоится 14 сентября. Ставка купона... Ставка купона... читать дальше

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Цены на нефть продолжают повышаться после публикации отчета Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США о коммерческих запасах топлива в стране. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск... Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск... читать дальше

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Внешэкономбанк перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К093 объемом 20 млрд рублей с 13 на 20 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел 12 сентября. Сбор заявок на бонды прошел 12 сентября. Ставка купона серии ПБО-001Р-К093... Ставка купона серии ПБО-001Р-К093... читать дальше

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Сбербанк России намерен в ближайшее время обжаловать решение Апелляционного суда Киева об аресте акций Сбербанка (Украина), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского банка. "Банк работает на территории Украины в полном соответствии с действующим в стране законодательством... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что сглаживание кривой доходности US Treasuries, а также ослабление рыночных индикаторов инфляционных ожиданий показывают, что монетарная политика в США, возможно, уже является нейтральной для... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" приняло решение приобрести биржевые облигации серии БО-44 по соглашению с владельцами по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Период приобретения - любая дата с 24 сентября по 1 октября включительно. Период приобретения - любая дата с 24 сентября по 1 октября включительно. Компания... Компания... читать дальше

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Бюджету Пенсионного фонда (ПФР) планируется выделить дополнительно более 1,5 трлн рублей в рамках реформы пенсионного законодательства и тех изменений, которые были озвучены президентом РФ в конце августа, заявил журналистам глава комитета Думы по бюджету Андрей Макаров по... читать дальше

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Иностранный турпоток на Дальний Восток с января по август 2018 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает Ростуризм. "С января по август 2018 года регионы Дальневосточного ФО суммарно приняли около 4,4 млн российских и 1,4 млн иностранных... читать дальше

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