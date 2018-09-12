Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,127 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,106 руб., максимальный - 10,1396 руб. Было заключено 40 сделок. Объем торгов составил 174,57 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,106 руб. за юань.

12 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,127 руб.

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Ситуация в финансовой системе Китая на данный момент является одним из основных рисков для мировой финансовой стабильности, заявил управляющий Банка Англии и председатель международного Совета по финансовой стабильности Марк Карни в интервью BBC. Интервью приурочено к... Интервью приурочено к... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,5 пункта (0,45%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2345,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2350 (+0,63%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,25% годовых на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 14 сентября. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) может... читать дальше

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Нью-Йорк снова вышел на первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, опередив Лондон на два пункта, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,21/70,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 28 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,9/70,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,97/81,57 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин не совсем согласен с министром экономического развития Максимом Орешкиным, который считает, что пора продавать доллары. "Я бы не был так уверен", — сказал банкир в интервью Business FM, комментируя слова главы... "Я бы не был так уверен", — сказал банкир в интервью Business FM, комментируя слова главы... читать дальше

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В августе объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте сократился до 1,28 трлн юаней ($190 млрд) с июльских 1,45 трлн юаней, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Эксперты в среднем ожидали более умеренного... Эксперты в среднем ожидали более умеренного... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в июле 2018 года упал на 0,8% по сравнению с июнем, когда снижение показателя также составляло 0,8%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно июля 2017 года промпроизводство сократилось на 0,1%. Относительно июля 2017 года промпроизводство сократилось на 0,1%. Эксперты... Эксперты... читать дальше

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Сбербанк России приостановил рефинансирование ипотечных кредитов собственных клиентов, следует из сообщения на сайте банка. "Рассмотрение обращений своих ипотечных заемщиков о снижении процентных ставок по действующей ипотеке Сбербанком не производится", - говорится в... "Рассмотрение обращений своих ипотечных заемщиков о снижении процентных ставок по действующей ипотеке Сбербанком не производится", - говорится в... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Западной Европы растут, инвесторы ждут итогов сентябрьских заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился к 12:01 мск на 0,45% - до 377... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился к 12:01 мск на 0,45% - до 377... читать дальше

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Курс рубля в последнее время очень сильно отклонился от справедливых значений, считает замглавы Минфина Владимир Колычев. "Сейчас конкретно равновесный курс - это тот, какой он есть, потому что он плавающий, и складывается исходя из баланса спроса и предложения. А... "Сейчас конкретно равновесный курс - это тот, какой он есть, потому что он плавающий, и складывается исходя из баланса спроса и предложения. А... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия французский дом моды Hermes International SCA увеличил чистую прибыль на 17% - до 708 млн евро, говорится в сообщении компании. При этом рентабельность Hermes по операционной прибыли достигла рекордного уровня - 34,5%. При этом рентабельность Hermes по операционной прибыли достигла рекордного уровня - 34,5%. В ходе... В ходе... читать дальше

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Тенденция роста цен на нефть сохранится, считает исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. По его словам, во-первых, спрос на нефть на рынке увеличился на 1,4 млн баррелей. Во-вторых, добыча нефти в Венесуэле сократилась с 2,5... По его словам, во-первых, спрос на нефть на рынке увеличился на 1,4 млн баррелей. Во-вторых, добыча нефти в Венесуэле сократилась с 2,5... читать дальше

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"НК "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в РФ, говорится в сообщении "Роснефти". "По условиям соглашения CNPC... "По условиям соглашения CNPC... читать дальше

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