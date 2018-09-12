ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 81,3942 руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 81,3942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,40 коп.

.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-09 на уровне 7,9% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 3-летние облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,95%... Эмитент разместил 3-летние облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,95%... читать дальше

.

ООО "КИТ Финанс Капитал" провело общее собрание владельцев облигаций серий БО-04 - БО-10, на котором был избран представитель владельцев облигаций и эмитент получил согласие на утверждение изменений в эмиссионные документы по всем указанным выпускам, говорится в сообщениях... читать дальше

.

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,66 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2335,19 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По... Индекс РТС стабилизируется после роста. По... читать дальше

.

Внешэкономбанк 11 сентября завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К094 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 32,5% выпуска на сумму 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 6 августа, техническое... Сбор заявок на выпуск облигаций прошел 6 августа, техническое... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39964,552 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 9,094 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1908 руб. Минимальный курс юаня составил 10,1231 руб., максимальный - 10,21... Минимальный курс юаня составил 10,1231 руб., максимальный - 10,21... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1469 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9925 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1701 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0774 руб. Минимальный курс евро составил 80,67 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,67 руб.,... читать дальше

.

Количество открытых вакансий в США в июле 2018 года увеличилось до рекордных 6,94 млн, свидетельствуют данные министерства труда страны. Рост числа вакансий является четким сигналом сохраняющегося импульса к подъему американской экономики, пишет MarketWatch. Число... Число... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в символическом минусе по индексу МосБиржи и в уверенном плюсе по индексу РТС на фоне дорожающей нефти. Во вторник в Азии преобладала смешанная динамика индексов (Япония выросла на 1,3% на ослаблении иены, Китай просел на 0,2%),... Во вторник в Азии преобладала смешанная динамика индексов (Япония выросла на 1,3% на ослаблении иены, Китай просел на 0,2%),... читать дальше

.

Внешэкономбанк 12 сентября проведет сбор заявок инвесторов на приобретение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К093 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска состоится 13 сентября. Техническое размещение выпуска состоится 13 сентября. Ставка купона... Ставка купона... читать дальше

.

Внешэкономбанк снова перенес дату технического размещения краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей, теперь - с 12 на 19 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Днем ранее банк также перенес сбор заявок инвесторов на выпуск с 4... Днем ранее банк также перенес сбор заявок инвесторов на выпуск с 4... читать дальше

.

Сталевары американских предприятий потребовали повышения заработной платы, поскольку прибыль компаний отрасли выросла из-за дефицита стали и повышения цен на нее после введения пошлин на импортную продукцию, пишет The Wall Street Journal. Профсоюз сталеваров United Steelworkers... читать дальше

.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который поможет учитывать объем налоговых и иных преференций, которые предоставляют муниципальные, региональные и федеральный бюджеты. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. В Бюджетный... Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. В Бюджетный... читать дальше

.

Специализированный страховой финансовый уполномоченный будет назначен после формирования совета службы финансового уполномоченного, которая будет создана в конце сентября - начале октября, сообщил "Интерфаксу" руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и... читать дальше

.

Консорциум инвесторов во главе с Hillhouse Capital Group, предложивший ранее китайскому оператору ресторанов быстрого питания Yum China Holdings Inc. выкупить компанию и сделать ее частной, не намерен предпринимать новые шаги в этом направлении, сообщает агентство Bloomberg со... читать дальше

.