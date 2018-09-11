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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 81,0774 руб.
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11 сентября 2018 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 81,0774 руб.

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11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1701 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0774 руб.

Минимальный курс евро составил 80,67 руб., максимальный - 81,695 руб. К этому времени было заключено 5911 сделок. Объем торгов составил 27056,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,7 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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