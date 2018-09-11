Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,0588 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0588 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,73 руб., максимальный - 70,3025 руб. Было заключено 14276 сделок. Объем торгов составил 66992,09 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,8875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.