Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,3374 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3539 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3374 руб.

Минимальный курс евро составил 81,1225 руб., максимальный - 81,6675 руб. Было заключено 3728 сделок. Объем торгов составил 16366,39 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,18 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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