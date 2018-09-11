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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 69,9744 руб.
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11 сентября 2018 года 12:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 69,9744 руб.
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11 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 69,9744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,59 коп. Это автоматическое сообщение.
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11 сентября 2018 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 69,3841 руб.
Максимальное значение за месяц (с 12 августа по 11 сентября) - 69,3841 руб. за доллар, минимальное значение - 65,6263 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,82 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2018 года 13:05
Филиппины рассматривают возможность покупки российских подводных лодок в рамках программы по укреплению безопасности страны, заявил во вторник "Интерфаксу" посол Филиппин в РФ Карлос Деймек Соррета. "Филиппины рассматривают возможность приобретения (российских)... читать дальше
.11 сентября 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 69,57/70,78 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,57/70,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...
.11 сентября 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 69,38/70,88 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,38/70,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
.11 сентября 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 80,69/82,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи упал на...
.11 сентября 2018 года 12:57
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в сентябре 2018 года вырос до минус 10,6 пункта с минус 13,7 пункта в августе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики ожидали... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:54
Банки, уполномоченные по работе с гособоронзаказом (ГОЗ), смогут привлекать на депозиты средства федерального бюджета на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и отбора заявок, следует из постановления правительства. Эти... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:50
Инфляция в РФ в сентябре 2018 года ожидается в интервале от нуля до 0,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции". "В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1%). В годовом... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:46
Фондовые индексы Западной Европы снижаются во вторник на фоне укрепления фунта и евро к доллару США и другим валютам, инвесторы продолжают искать катализаторы, которые могли бы вернуть рынок акций к росту. Фунт стерлингов немного замедлил подъем после публикации данных... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:42
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Мегафон" на уровне "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта "Ba1-PD". Прогнозы рейтингов - "стабильные", сообщается в пресс-релизе агентства. Таким... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:36
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 81,3942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,40 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2018 года 12:36
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 69,9744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,59 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2018 года 12:35
ВТБ разместит 11 сентября однодневные бонды серии КС-3-33 на 75 млрд руб. по цене 99,9809% от номинала
1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-33 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9809% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,97%... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:34
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что курс рубля, который сейчас недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры. "У нас большой объем валютной ликвидности по экспортным... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:29
Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в мае-июле 2018 года составила 4% после 4,2% тремя месяцами ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Показатель является минимальным с... читать дальше
.11 сентября 2018 года 12:25
Руководство "Аэрофлота" заверяет, что не планирует повышать цены на билеты из-за роста расходов на топливо
"Аэрофлот" не планирует повышать цены на билеты, несмотря на существенный рост расходов на топливо. "Невозможно поднять сегодня цены на билеты, хотя это была бы вынужденная мера, потому что пассажир не готов платить. На рынке, по нашей оценке, от 10 до 12% кресел... читать дальше
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