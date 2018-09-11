Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2445,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2391,68 млрд руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 сентября составили по Российской Федерации 2445,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2116,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2419,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2093,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 сентября составили 2391,68 млрд руб. против 2370,21633 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.