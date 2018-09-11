11 сентября 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Август 2018
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июль 2018
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Сентябрь 2018
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Сентябрь 2018
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Август 2018
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июль 2018
Это автоматическое сообщение.
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11 сентября 2018 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,19 пункта (0,051%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2334,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2345,65... читать дальше
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11 сентября 2018 года 13:13
Федеральная налоговая служба (ФНС) при запуске автоматического обмена налоговой информацией сможет защитить от претензий зарубежных налоговых органов резидентов РФ, участвующих в амнистии капитала.
"Нам нужно объяснить всем гражданам РФ, которые так или иначе связаны с... читать дальше
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11 сентября 2018 года 13:05
Филиппины рассматривают возможность покупки российских подводных лодок в рамках программы по укреплению безопасности страны, заявил во вторник "Интерфаксу" посол Филиппин в РФ Карлос Деймек Соррета.
"Филиппины рассматривают возможность приобретения (российских)... читать дальше
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11 сентября 2018 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 12 августа по 11 сентября) - 69,3841 руб. за доллар, минимальное значение - 65,6263 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,82 руб.
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11 сентября 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,57/70,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...
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11 сентября 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,38/70,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
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11 сентября 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 80,69/82,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи упал на...
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11 сентября 2018 года 12:57
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в сентябре 2018 года вырос до минус 10,6 пункта с минус 13,7 пункта в августе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.
Аналитики ожидали... читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:54
Банки, уполномоченные по работе с гособоронзаказом (ГОЗ), смогут привлекать на депозиты средства федерального бюджета на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и отбора заявок, следует из постановления правительства.
Эти... читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:50
Инфляция в РФ в сентябре 2018 года ожидается в интервале от нуля до 0,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".
"В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1%). В годовом... читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:46
Фондовые индексы Западной Европы снижаются во вторник на фоне укрепления фунта и евро к доллару США и другим валютам, инвесторы продолжают искать катализаторы, которые могли бы вернуть рынок акций к росту.
Фунт стерлингов немного замедлил подъем после публикации данных... читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:42
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Мегафон" на уровне "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта "Ba1-PD".
Прогнозы рейтингов - "стабильные", сообщается в пресс-релизе агентства.
Таким... читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:36
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 81,3942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,40 коп.
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11 сентября 2018 года 12:36
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 69,9744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,59 коп.
Это автоматическое сообщение.
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11 сентября 2018 года 12:35
1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-33 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9809% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,97%... читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:34
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что курс рубля, который сейчас недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры.
"У нас большой объем валютной ликвидности по экспортным... читать дальше
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