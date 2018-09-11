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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В России в августе зафиксирована нулевая инфляция
В августе в РФ зафиксирована нулевая инфляция после июльского роста цен на 0,3%. Эксперты ожидали инфляцию в 0,1%. Годовая инфляция ускорилась до 3,1% после 2,5% в июле
 
Все предприятия с "предпенсионниками" взяты на заметку
Роструд передал в службы занятости списки предприятий со всей России, где работают люди предпенсионного возраста, чтобы следить за соблюдением их прав. "Мы сейчас передали порядка 343 тысяч предприятий списки в службы занятости, и разбили на...
 
Жилье: ежегодно расселять больше, чем признается аварийным
Как будет расселяться аварийный фонд в рамках нового нацпроекта "Жилье"», какие варианты индексации тарифов ЖКХ в 2019 году и дальнейшей работы ГИС ЖКХ предлагает Минстрой, рассказал в интервью “Коммерсанту" замминистра строительства и ЖКХ Андрей...
 
Кредитную нагрузку россиян предложили ограничить
Уровень долговой нагрузки заемщиков хотят ограничить законом. Россияне должны тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи. При превышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы...
 
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11 сентября 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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11 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:30 Безработица в Великобритании Август 2018
11:30 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Июль 2018
12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Сентябрь 2018
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Сентябрь 2018
15:15 Новостройки в Канаде Август 2018
17:00 Запасы на оптовых складах США Июль 2018

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
11 сентября 2018 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 11 сентября движется разнонаправленно
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,19 пункта (0,051%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2334,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2345,65...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 13:13
ФНС сможет защитить резидента от зарубежных налоговиков, только если он задекларировал все в РФ - Мишустин
Федеральная налоговая служба (ФНС) при запуске автоматического обмена налоговой информацией сможет защитить от претензий зарубежных налоговых органов резидентов РФ, участвующих в амнистии капитала.

"Нам нужно объяснить всем гражданам РФ, которые так или иначе связаны с...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 13:05
Филиппины рассматривают возможность приобретения российских подводных лодок
Филиппины рассматривают возможность покупки российских подводных лодок в рамках программы по укреплению безопасности страны, заявил во вторник "Интерфаксу" посол Филиппин в РФ Карлос Деймек Соррета.

"Филиппины рассматривают возможность приобретения (российских)...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 69,3841 руб.
Максимальное значение за месяц (с 12 августа по 11 сентября) - 69,3841 руб. за доллар, минимальное значение - 65,6263 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,82 руб.

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11 сентября 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 69,57/70,78 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,57/70,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...
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11 сентября 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 69,38/70,88 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,38/70,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
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11 сентября 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 80,69/82,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 80,69/82,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи упал на...
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11 сентября 2018 года 12:57
Рост доверия инвесторов к экономике ФРГ в сентябре превысил прогнозы - ZEW
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в сентябре 2018 года вырос до минус 10,6 пункта с минус 13,7 пункта в августе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Аналитики ожидали...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:54
Банкам РФ, работающим с гособоронзаказом, упрощен доступ к работе с госсредствами
Банки, уполномоченные по работе с гособоронзаказом (ГОЗ), смогут привлекать на депозиты средства федерального бюджета на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и отбора заявок, следует из постановления правительства.

Эти...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:50
Минэкономразвития ожидает инфляцию в сентябре на околонулевом уровне
Инфляция в РФ в сентябре 2018 года ожидается в интервале от нуля до 0,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

"В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1%). В годовом...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:46
Рынки акций Европы снижаются в ходе торгов
Фондовые индексы Западной Европы снижаются во вторник на фоне укрепления фунта и евро к доллару США и другим валютам, инвесторы продолжают искать катализаторы, которые могли бы вернуть рынок акций к росту.

Фунт стерлингов немного замедлил подъем после публикации данных...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:42
Moody's подтвердило рейтинг "Мегафона" на уровне "Ba1", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Мегафон" на уровне "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта "Ba1-PD".

Прогнозы рейтингов - "стабильные", сообщается в пресс-релизе агентства.

Таким...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:36
ЦБ РФ установил курс евро с 12 сентября в размере 81,3942 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 81,3942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,40 коп.

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11 сентября 2018 года 12:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 69,9744 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 69,9744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,59 коп.

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11 сентября 2018 года 12:35
ВТБ разместит 11 сентября однодневные бонды серии КС-3-33 на 75 млрд руб. по цене 99,9809% от номинала
1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-33 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9809% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,97%...    читать дальше
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11 сентября 2018 года 12:34
Орешкин: курс рубля, который сейчас недооценен, вернется к равновесным значениям
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что курс рубля, который сейчас недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры.

"У нас большой объем валютной ликвидности по экспортным...    читать дальше
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