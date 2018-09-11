ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 69,8685 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 69,8685 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 83,99 коп.

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Максимальное значение за месяц (с 12 августа по 11 сентября) - 69,3841 руб. за доллар, минимальное значение - 65,6263 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,82 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Филиппины рассматривают возможность покупки российских подводных лодок в рамках программы по укреплению безопасности страны, заявил во вторник "Интерфаксу" посол Филиппин в РФ Карлос Деймек Соррета. "Филиппины рассматривают возможность приобретения (российских)... "Филиппины рассматривают возможность приобретения (российских)... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,57/70,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 8 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,38/70,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 80,69/82,33 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в сентябре 2018 года вырос до минус 10,6 пункта с минус 13,7 пункта в августе, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики ожидали... Аналитики ожидали... читать дальше

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Банки, уполномоченные по работе с гособоронзаказом (ГОЗ), смогут привлекать на депозиты средства федерального бюджета на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и отбора заявок, следует из постановления правительства. Эти... Эти... читать дальше

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Инфляция в РФ в сентябре 2018 года ожидается в интервале от нуля до 0,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции". "В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1%). В годовом... "В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1%). В годовом... читать дальше

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Фондовые индексы Западной Европы снижаются во вторник на фоне укрепления фунта и евро к доллару США и другим валютам, инвесторы продолжают искать катализаторы, которые могли бы вернуть рынок акций к росту. Фунт стерлингов немного замедлил подъем после публикации данных... Фунт стерлингов немного замедлил подъем после публикации данных... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service во вторник подтвердило корпоративный рейтинг ПАО "Мегафон" на уровне "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта "Ba1-PD". Прогнозы рейтингов - "стабильные", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогнозы рейтингов - "стабильные", сообщается в пресс-релизе агентства. Таким... Таким... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 81,3942 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 69,9744 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,59 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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1 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-33 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9809% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,97%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,97%... читать дальше

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что курс рубля, который сейчас недооценен, вернется к равновесным значениям, когда с рынка уйдет "навес" из валюты, которую "придерживают" компании-экспортеры. "У нас большой объем валютной ликвидности по экспортным... "У нас большой объем валютной ликвидности по экспортным... читать дальше

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Безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в мае-июле 2018 года составила 4% после 4,2% тремя месяцами ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Показатель является минимальным с... читать дальше

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"Аэрофлот" не планирует повышать цены на билеты, несмотря на существенный рост расходов на топливо. "Невозможно поднять сегодня цены на билеты, хотя это была бы вынужденная мера, потому что пассажир не готов платить. На рынке, по нашей оценке, от 10 до 12% кресел... "Невозможно поднять сегодня цены на билеты, хотя это была бы вынужденная мера, потому что пассажир не готов платить. На рынке, по нашей оценке, от 10 до 12% кресел... читать дальше

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