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10 сентября 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1945 руб.
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10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1945 руб. Минимальный курс юаня составил 10,15 руб., максимальный - 10,2751 руб. Было заключено 136 сделок. Объем торгов составил 379,73 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,2684 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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10 сентября 2018 года 20:09
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.10 сентября 2018 года 19:25
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1945 руб. Минимальный курс юаня составил 10,15 руб., максимальный -... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7374 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2258 руб. Минимальный курс евро составил 80,5275 руб.,... читать дальше
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,1281 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1281 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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.10 сентября 2018 года 18:51
Россия к 10 сентября собрала 85,7 млн тонн зерна против 106,6 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 66,6% посевных площадей. Урожайность снизилась на 4,4 ц/га, до 27,7 ц/га. Пшеница... читать дальше
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В ходе торгов в понедельник цены на природный газ с поставкой в зимние месяцы 2018-2019 гг. поднимались в Лондоне на 2,2% - до максимума за 10 лет, 80,46 пенса за терм (почти $370 за тысячу кубометров) на фоне непрекращающегося роста цен на квоты на выбросы углекислого газа,... читать дальше
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