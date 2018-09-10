Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,0402 руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0402 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,7 руб., максимальный - 70,5 руб. Было заключено 16476 сделок. Объем торгов составил 84028,49 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,3275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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