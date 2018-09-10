Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,168 руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,168 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,155 руб., максимальный - 10,1822 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 124,08 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,16 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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