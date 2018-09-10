Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -236,8 млрд руб.

10 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня выросло до -236,8 млрд руб.

.

Ритейлер ООО "Лента" в рамках оферты приобрел 4 млн 999,950 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 99,999% выпуска. Оферта... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 99,999% выпуска. Оферта... читать дальше

.

ООО "КИТ Финанс Капитал" не исполнило обязательство по приобретению облигаций серии БО-04 на 2 млрд 99,737 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, компания 5 сентября допустила техдефолт по выплате 8-го купона, не перечислив 110,271 млн... Как сообщалось, компания 5 сентября допустила техдефолт по выплате 8-го купона, не перечислив 110,271 млн... читать дальше

.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение приобрести 28 сентября биржевые облигации серии БО-25 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Банк... Банк... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,03 пункта (0,604%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2335,85 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 28339,921 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 155,347 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1945 руб. Минимальный курс юаня составил 10,15 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,15 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7374 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2258 руб. Минимальный курс евро составил 80,5275 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,5275 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1281 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Внешэкономбанк перенес дату сбора заявок на краткосрочные облигации серии ПБО-001Р-К090 объемом 20 млрд рублей с 4 на 11 сентября, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее эмитент уже переносил сбор заявок с 28 августа на 4 сентября. Ранее эмитент уже переносил сбор заявок с 28 августа на 4 сентября. Также банк... Также банк... читать дальше

.

Рынок акций РФ, начавший торги ростом индекса МосБиржи на 0,4% из-за ослабления рубля и стабильным индексом РТС, завершил понедельник разнонаправленными изменениями биржевых индикаторов. Европейские фондовые индексы повышались с начала торгов, подъём возглавляла Италия... Европейские фондовые индексы повышались с начала торгов, подъём возглавляла Италия... читать дальше

.

Россия к 10 сентября собрала 85,7 млн тонн зерна против 106,6 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 66,6% посевных площадей. Урожайность снизилась на 4,4 ц/га, до 27,7 ц/га. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 66,6% посевных площадей. Урожайность снизилась на 4,4 ц/га, до 27,7 ц/га. Пшеница... Пшеница... читать дальше

.

Британские компании на случай реализации "жесткого" сценария Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без нового торгового соглашения между сторонами, могут создать запасы импортируемых товаров общим объемом порядка 40 млрд фунтов стерлингов ($52 млрд) , прогнозируют эксперты... читать дальше

.

Банк ВТБ с 10:00 МСК 11 сентября до 18:00 МСК 26 сентября будет принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии Б-1-9 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска пройдет 28 сентября. Техническое размещение выпуска пройдет 28 сентября. Срок... Срок... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "ДельтаКредит" на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3",... Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3",... читать дальше

.

Вопрос о судьбе контрольного пакета акций ПАО "Трансконтейнер", принадлежащего ОАО "Российские железные дороги", подвержен влиянию изменяющейся экономической ситуации, которая определяет инвестиционные возможности потенциальных претендентов, отмечают в министерстве транспорта... читать дальше

.

В ходе торгов в понедельник цены на природный газ с поставкой в зимние месяцы 2018-2019 гг. поднимались в Лондоне на 2,2% - до максимума за 10 лет, 80,46 пенса за терм (почти $370 за тысячу кубометров) на фоне непрекращающегося роста цен на квоты на выбросы углекислого газа,... читать дальше

.